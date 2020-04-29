m10Новослободская, Долгоруковская, 29

Ом-чантинг - групповая практика пропевания мантры ОМ

Скидка на все товары посетителям йога-центра

Занятия Цигун - медитативная гимнастика, направленая на приобретение и сохранение жизненной энергии

Йога-центр в Москве

Сегодня йога — это модно. Йогой занимается весь мир, включая знаменитостей. Однако цели у всех разные. Для одних это разновидность фитнеса, способ совершенствования тела, для других — это средство избавления от стресса или путь к похудению. Есть и те, кто отправляется в клуб йоги для начинающих из-за интереса к философии и постижению высших истин.

Не стоит думать, что йога представляет собой просто эффективную гимнастику. Это учение о психофизическом самосовершенствовании, пришедшее к нам из глубокой ведической древности. Через воздействие на физическую оболочку в ходе регулярных практик удается достичь гармонии и баланса между телом, душой и сознанием. Йога учит осознанности — пониманию себя, своих желаний поступков, внимательному отношению к здоровью. Затем приходит понимание своей истинной природы, обретение чувства спокойной уверенности и гармонии. 

 Не обязательно отправляться в Индию, чтобы обрести гармонию и освоить уникальную систему самосовершенствования. Достаточно выбрать йога-центр в Москве и записаться на практику. Стремитесь к познанию мира и внутренней гармонии? Тогда приглашаем на занятия в культурный центр «Просветление».
Новые группы йоги с сентября 2025

Фотогалерея - занятия йогой

Новая йога-терапевтическая группа «Управление стрессом» по воскресеньям в 18:30

Польза занятия йогой

Практика йоги оказывает комплексное воздействие на человека. На физическом уровне происходит восстановление баланса в организме, улучшение обмена веществ, вывод токсинов, нормализация кровообращения. В результате регулярных практик повышается иммунитет, организм омолаживается. Занятия помогают снять напряжение и стресс, избавиться депрессии, бессонницы и головных болей. Йога способствует духовному росту, обретению внутреннего равновесия. Техники концентрации и медитации позволяют упорядочить ментальный хаос, научиться контролировать эмоции. Йога кардинально меняет систему ценностей.

Правильному распределению праны (жизненной энергии) способствуют:

  • выполнение асан (поз);
  • методики очищения шаткармы;
  • вегетарианство и правильное питание;
  • пранаямы — дыхательные упражнения;
  • пение мантр — сакральных звуков;
  • медитации — расслабление, релаксация.

Все это вы сможете постичь в центре духовных практик «Просветление». Наша студия йоги для начинающих в Москве — комфортное место для начала практик под руководством грамотных преподавателей. Занятия подходят для любого уровня подготовки, в том числе для начинающих, беременных, пожилых и детей. У нас работают сертифицированные специалисты, которые помогут раскрыть физический, ментальный и духовный потенциал каждого ученика. Посетите пробное занятие, и вы обязательно захотите продолжить курс йоги
Основные направления занятий йогой для начинающих

Существует большое количество техник йоги, каждая из которых ведет своим отдельным путем к соединению духовного и физического тела, раскрытию внутреннего потенциала. В основе методик — медитации, пранаямы, выполнение асан, пение мантр. Йога-центр «Просветление» предлагает следующие виды практик:

  1. Классическая хатха-йога — тренировка гибкости и выносливости тела, приводящая к балансу между телом, умом и окружающим миром. 
  2. Кундалини йога — комплекс упражнений, нацеленный на поднятие энергии кундалини от основания позвоночника. 
  3. Йога для начинающих — занятия рассчитаны на тех, кто не имеет какого-либо опыта практик.
  4. Цигун — древняя медиативная гимнастика, направленная на поддержание здоровья и построенная на трех дисциплинах: ума, тела и дыхания.
  5. Пилатес — мягкая работа над мышцами с предельной концентрацией и глубоким дыханием.

Еще одним популярным направлением является йога для подростков в Москве, поскольку практика помогает успокоить ум в сложный период гормональной перестройки организма.
Преимущества прохождения курса йоги в нашем центре

  1. Удобное месторасположение — у станции метро Аэропорт.
  2. Просторный, светлый зал со всем необходимым оборудованием — поблизости от вашего дома или работы.
  3. Небольшие группы и индивидуальные занятия.
  4. Квалифицированные преподаватели, прошедшие обучение в Индии или у известных мастеров России.
  5. Возможность выбрать подходящий график занятий — утренние, дневные и вечерние группы.
  6. Демократичные цены — от 700 рублей за посещение по абонементу.
  7. Этно-магазин с восточными товарами и уютное фито-кафе для клиентов и гостей.
Программы проводятся на высоком профессиональном уровне, что исключает любые риски. Все преподаватели центра «Просветление» прошли обучение в Индии или у известных мастеров в России, получили сертификаты, подтверждающие квалификацию, имеют разрешение на практику.

  • Профессиональный состав преподавателей уникален (йога, цигун).
  • Есть представители Бихарской школы, что для Москвы большая редкость.
  • Практикуем индивидуальный подход. Это предполагает максимальную успешность занятий.
  • Все наши ученики получают возможность улучшить здоровье, обрести внутреннюю гармонию.
Помимо услуг по программе развития и самопознания мы предлагаем товары из Индии и восточных стран.

Наш этно-магазин «Просветление» - это широчайший ассортимент аксессуаров и изделий. Они помогут вам освоить особенную культуру, которой присуща удивительная по глубине духовность и неповторимый колорит!

Цель работы нашего йога-центра - здоровый образ жизни каждого представителя общества, достижение гармоничного состояния, раскрытие внутреннего потенциала!

     
СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТОВ И ЗАНЯТИЙ ЙОГОЙ

Мы приглашаем всех желающих стать частью нашего дружного коллектива, научиться управлять умом и телом, найти единомышленников.

  • Стоимость разового посещения 850 руб. Это доступно для столичного региона.
  • При покупке абонемента цена разового посещения снижается до 700 руб.

У наших учеников есть выбор утренней, дневной, вечерней группы.

Центр на Новослободской работает с 2006 года. Он включает магазин индийских эзотерических товаров и фито-кафе, и  является одним из самых заслуженных в Москве. Йога центр на Аэропорте открылся в 2015 году.

       Сможете ли вы заниматься йогой? Безусловно! Это под силу любому человеку, независимо от физического состояния тела, возраста, состояния здоровья, пола.

Вы постепенно пройдете путь от простого к сложному, не испытывая дискомфорта, потому что вас поведет к достижениям опытный преподаватель. Товары в нашем в магазине помогут вам в самопознании, саморазвитии.

       Звоните или пишите нам, чтобы получить предварительную консультацию, узнать все про пробное занятие или сразу купить абонемент.

Приходите к нам в любое, удобное для вас время!

 

 

