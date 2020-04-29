Йога-центр в Москве

Сегодня йога — это модно. Йогой занимается весь мир, включая знаменитостей. Однако цели у всех разные. Для одних это разновидность фитнеса, способ совершенствования тела, для других — это средство избавления от стресса или путь к похудению. Есть и те, кто отправляется в клуб йоги для начинающих из-за интереса к философии и постижению высших истин.

Не стоит думать, что йога представляет собой просто эффективную гимнастику. Это учение о психофизическом самосовершенствовании, пришедшее к нам из глубокой ведической древности. Через воздействие на физическую оболочку в ходе регулярных практик удается достичь гармонии и баланса между телом, душой и сознанием. Йога учит осознанности — пониманию себя, своих желаний поступков, внимательному отношению к здоровью. Затем приходит понимание своей истинной природы, обретение чувства спокойной уверенности и гармонии.

Не обязательно отправляться в Индию, чтобы обрести гармонию и освоить уникальную систему самосовершенствования. Достаточно выбрать йога-центр в Москве и записаться на практику. Стремитесь к познанию мира и внутренней гармонии? Тогда приглашаем на занятия в культурный центр «Просветление».