Йога-центр в Москве
Сегодня йога — это модно. Йогой занимается весь мир, включая знаменитостей. Однако цели у всех разные. Для одних это разновидность фитнеса, способ совершенствования тела, для других — это средство избавления от стресса или путь к похудению. Есть и те, кто отправляется в клуб йоги для начинающих из-за интереса к философии и постижению высших истин.
Не стоит думать, что йога представляет собой просто эффективную гимнастику. Это учение о психофизическом самосовершенствовании, пришедшее к нам из глубокой ведической древности. Через воздействие на физическую оболочку в ходе регулярных практик удается достичь гармонии и баланса между телом, душой и сознанием. Йога учит осознанности — пониманию себя, своих желаний поступков, внимательному отношению к здоровью. Затем приходит понимание своей истинной природы, обретение чувства спокойной уверенности и гармонии.
Не обязательно отправляться в Индию, чтобы обрести гармонию и освоить уникальную систему самосовершенствования. Достаточно выбрать йога-центр в Москве и записаться на практику. Стремитесь к познанию мира и внутренней гармонии? Тогда приглашаем на занятия в культурный центр «Просветление».
Польза занятия йогой
Практика йоги оказывает комплексное воздействие на человека. На физическом уровне происходит восстановление баланса в организме, улучшение обмена веществ, вывод токсинов, нормализация кровообращения. В результате регулярных практик повышается иммунитет, организм омолаживается. Занятия помогают снять напряжение и стресс, избавиться депрессии, бессонницы и головных болей. Йога способствует духовному росту, обретению внутреннего равновесия. Техники концентрации и медитации позволяют упорядочить ментальный хаос, научиться контролировать эмоции. Йога кардинально меняет систему ценностей.
Правильному распределению праны (жизненной энергии) способствуют:
Все это вы сможете постичь в центре духовных практик «Просветление». Наша студия йоги для начинающих в Москве — комфортное место для начала практик под руководством грамотных преподавателей. Занятия подходят для любого уровня подготовки, в том числе для начинающих, беременных, пожилых и детей. У нас работают сертифицированные специалисты, которые помогут раскрыть физический, ментальный и духовный потенциал каждого ученика. Посетите пробное занятие, и вы обязательно захотите продолжить курс йоги
Основные направления занятий йогой для начинающих
Существует большое количество техник йоги, каждая из которых ведет своим отдельным путем к соединению духовного и физического тела, раскрытию внутреннего потенциала. В основе методик — медитации, пранаямы, выполнение асан, пение мантр. Йога-центр «Просветление» предлагает следующие виды практик:
Еще одним популярным направлением является йога для подростков в Москве, поскольку практика помогает успокоить ум в сложный период гормональной перестройки организма.
Преимущества прохождения курса йоги в нашем центре
Программы проводятся на высоком профессиональном уровне, что исключает любые риски. Все преподаватели центра «Просветление» прошли обучение в Индии или у известных мастеров в России, получили сертификаты, подтверждающие квалификацию, имеют разрешение на практику.
Помимо услуг по программе развития и самопознания мы предлагаем товары из Индии и восточных стран.
Наш этно-магазин «Просветление» - это широчайший ассортимент аксессуаров и изделий. Они помогут вам освоить особенную культуру, которой присуща удивительная по глубине духовность и неповторимый колорит!
Цель работы нашего йога-центра - здоровый образ жизни каждого представителя общества, достижение гармоничного состояния, раскрытие внутреннего потенциала!
СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТОВ И ЗАНЯТИЙ ЙОГОЙ
Мы приглашаем всех желающих стать частью нашего дружного коллектива, научиться управлять умом и телом, найти единомышленников.
У наших учеников есть выбор утренней, дневной, вечерней группы.
Центр на Новослободской работает с 2006 года. Он включает магазин индийских эзотерических товаров и фито-кафе, и является одним из самых заслуженных в Москве. Йога центр на Аэропорте открылся в 2015 году.
Сможете ли вы заниматься йогой? Безусловно! Это под силу любому человеку, независимо от физического состояния тела, возраста, состояния здоровья, пола.
Вы постепенно пройдете путь от простого к сложному, не испытывая дискомфорта, потому что вас поведет к достижениям опытный преподаватель. Товары в нашем в магазине помогут вам в самопознании, саморазвитии.
Звоните или пишите нам, чтобы получить предварительную консультацию, узнать все про пробное занятие или сразу купить абонемент.
Приходите к нам в любое, удобное для вас время!